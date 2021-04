Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Craiova s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina intr-un echipaj de poliție. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in cursul zilei de ieri, 19 aprilie, o autospeciala in care se aflau polițiști din cadrul Secției 3 Poliție…

- Politistii suceveni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil in varsta de trei ani a fost calcat de masina condusa de tatal sau, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs luni, cand…

- Polițiștii din Apahida au identificat șoferul care a trecut cu mașina peste un câine care bloca drumul. Este vorba despre un barbat de 69 de ani din Cluj-Napoca. Barbatului i s-a deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. …

- In seara de marti, 30 martie, ora 19.46, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Groși au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier in centrul localitații Coltau. La fața locului polițiștii au identificat un autoturism rasturnat pe plafon, fiind oprit in gardul unui…

- Peste 12.000 de țigari de contrabanda si un autoturism au fost confiscate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Jibou, județul Salaj, sambata seara, in urma unor verificari in trafic. Aceștia au intocmit un dosar penal. „La data de 20 februarie, la ora 20,00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- In ziua de 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 40 de ani, din Albeștii de Argeș, care transporta 0.300 metri cubi lemn foc, de esenta fag, cu autoturismul, fara documente legale de provenienta si transport. „Barbatul a fost sanctionat…

- La data de 11 februarie 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ziarul Unirea Tanar de 27 de ani din Cricau, prins de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul anulat. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat, in trafic, un tanar de 27 de ani din Cricau, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere,…