BCE examinează utilizarea instrumentelor derivate de către companiile energetice pentru a face pariuri uriaşe pe preţurile viitoare ale energiei şi combustibililor Doua dintre persoane au spus ca investigatia a fost declansata de salvarea de catre Germania a importatorului de gaze Uniper, care, ca si alte firme energetice, si-a acoperit expunerea cu derivate in valoare de zeci de miliarde de euro, depasind cu mult valoarea energiei pe care a vandut-o. Miscarea BCE este primul efort major din Europa de a identifica daca utilizarea instrumentelor derivate de catre companiile energetice reprezinta o amenintare financiara mai larga si expune tranzactiile in mare parte nereglementate, care insumeaza mii de miliarde de euro, unui control rar. Una dintre persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

