BBC: Rusia a continuat atacurile asupra regiunii Lugansk, la sud de Harkov! Un spital a fost bombardat

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a continuat atacurile asupra regiunii Lugansk, la sud de Harkov, ucigand doua persoane si ranind alte noua ca urmare a bombardamentelor asupra unui spital din Severodonetk, transmite BBC, citand presedintia Ucrainei. Cu toate acestea, fortele ruse au facut putine progrese, autoritatile ucrainene…

- Fortele ucrainene au respins trupele ruse si au recastigat controlul asupra unei portiuni din frontiera cu Rusia, in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, au anuntat luni autoritatile de la Kiev. ‘Batalionul 227 al brigazii 127 de aparare teritoriala din fortele armate de la Harkov i-a alungat pe…

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…

- Ucraina a fost atacata joi de trupe ruse de-a lungul frontierelor sale cu Rusia si Belarus, au anuntat printr-un comunicat autoritatile de granita ucrainene, potrivit AFP. „Frontiera statului ucrainean a fost atacata de trupe ruse dinspre Rusia si Belarus”, se arata in comunicat, in care se adauga faptul…