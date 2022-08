BBC: Profesorii ucraineni, presaţi să folosească programa şcolară rusă în zonele ocupate, la începerea şcolii Cand copiii ucraineni din zonele ocupate se vor intoarce la scoala la 1 septembrie, lectiile de istorie vor fi predate foarte diferit. BBC a descoperit ca profesorii ucraineni sunt presati sa foloseasca programa scolara rusa, ceea ce inseamna sa studieze lumea conform Kremlinului, transmite News.ro. In zonele ocupate din sudul Ucrainei, cladirile administrative si educationale – inclusiv scolile – au fost imbracate cu steaguri rusesti. Utilizatorii canalelor de socializare pro-rusesti s-au laudat public cu incercarea de stergere a istoriei ucrainene in zonele ocupate. Exista in mod regulat imagini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

