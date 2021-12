BBC: Emma Răducanu, personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie - Mesajul campioanei de la US Open Campioana la US Open la doar 18 ani, Emma Raducanu a fost desemnata, duminica, personalitatea sportiva a anului 2021 în Marea Britaniei, în traditionala ancheta a BBC.

Votarea a avut loc în timpul transmisiunii BBC One de duminica, de la Media City din Salford.

"Multumesc, este o onoare doar sa fiu printre cei nominalizati. Sunt foarte bucuroasa de asta, am urmarit gala pentru personalitatea sportiva a anului crescând si este o onoare sa ma numar printre ultimii câstigatori.

Ma bucur si pentru tenisul britanic si ca am reusit sa obtinem acest premiu...… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

