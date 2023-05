Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen va infrunta rivala pentru titlu din Bundesliga, Borussia Dortmund, intr-o ediție cruciala a „Der Klassiker.” In urma unui declin in urma caruia Julian Nagelsmann a fost demis fara mila și inlocuit cu fostul antrenor al lui Dortmund, Thomas Tuchel, campionii sunt la un punct in urma oaspeților…

- Leii din Banat incheie etapa a IV-a din Top 10 in compania uneia dintre protagonistele campionatului, Rapid București. Partida va avea loc luni, 13 martie, de la ora 18.00, la sala Rapid din București și va fi transmisa de Digi Sport, Prima Sport și FRB TV (YouTube). Ambele formații au facut mutari…

- Sergio Ramos a reacționat dupa ce a fost acuzat ca a injurat-o pe PSG, la finalul infrangerii cu Bayern! PSG a fost invinsa de Bayern, 0-2, in returul optimilor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Choupo-Moting și Gnabry. In partida tur, tot Bayern s-a impus, 1-0, grație golului marcat…

- AC Milan s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , dupa ce a terminat la egalitate, 0-0, cu Tottenham Hotspur, miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a optimilor de finala. „Rossoneri“ au castigat in tur cu 1-0. Meciul de la Londra a inceput cu o intarziere de zece minute, din…

- FCSB a fost lovita din plin de decizia Comisiei de Disciplina in "cazul Pintilii". Și-a pierdut antrenorul principal, chiar daca el avea rol de delegat in acte, pe foaia oficiala, pentru urmatoarele 4 etape. Iar cuplul de antrenori care va incerca sa suplineasca absența lui Pintilii va fi format din…

- Bayern și Union Berlin se intalnesc in etapa #22 din Bundesliga. Meciul se joaca de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Programul etapei #22 din Bundesliga Bayern - Union Berlin, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Bayern - Union Berlin,…

- PSG a fost invinsa de Bayern Munich cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, chiar pe stadionul „Parc des Princes“, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Bavarezii au cunoscut succesul gratie golului marcat de francezul Kingsley Coman, un produs al academiei lui PSG. Acesta l-a invins…