Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Brigham Young din statul american Idaho a anunțat ca a inceput o ancheta interna dupa ce s-au primit informații ca unii studenți s-au expus in mod intenționat la infectarea cu noul coronavirus in speranța ca vor face COVID-19, iar apoi vor face rost de bani vanzandu-și plasma cu anticorpi.

- Activele producatorului de vin Murfatflar sunt vandute pe bucati de catre lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un pret de pornire de 10 mil. euro (plus TVA), si cele 370 ha de vie, ce pornesc de la 3 mil. euro (plus TVA).Mai sunt scoase la lichitatie si sediul administrativ,…

- Tesla va vinde actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, ”din cand in cand” si ”la preturile pietei”, pe fondul cresterii incredibile a pretului acestora, a anuntat producatorul american de automobile electrice intr-un document depus la Comisia pentru bursa si valori mobiliare, transmite…

- Potrivit oficialilor IPJ Giurgiu, incidentul s-a produs in comuna Prundu. Oamenii legii au fost anuntati prin apel la 112 de catre o femei de 79 de ani din localitate, aceasta a reclamat ca a auzit strigate de ajutor din curtea vecinei. Femeia a povestit faptul ca in momentul in care a intrat in…

- Vicepreședintele raionului Telenești, Alexandru Isac, s-a aratat ingrijorat de inițiativa Maiei Sandu de a le permite strainilor sa cumpere paminturile moldovenești. Intr-o postare pe Facebook, Isac i-a recomandat liderei PAS, dar și altor politicieni, care susțin ideea, sa asculte mai des cintecul…

- Un roman in varsta de 34 de ani a fost arestat, dupa ce a batut cu salbaticie o batrana, in scara unui bloc din Valencia pentru a-i fura 40 de euro din portofel. Atacul extrem de violent a fost surprins de o camera de supraveghere și a starnit revolta pe internet.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat în flagrant delict un barbat de 36 de ani, din orasul Beclean, care ar fi înselat o femeie din Dej prin metoda ,,Accidentul”.…

- Doi studenți români, Eugen Iordache și Mircea Oana, au lansat platforma AgriHub.ro, un marketplace online care conecteaza consumatorii dornici de produse proaspete și naturale cu micii producatori locali. AgriHub livreaza acasa de la coșuri cu legume, verdețuri și fructe proaspete, de sezon, și…