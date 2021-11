Bătrân ars când era la toaleta din fundul curții Strazile din Satmarel au fost scene unei interventii ale politiei seara trecuta, dupa ce un batran a sunat la 112 si a anuntat ca toaleta sa din curte a fost incendiata. Aceasta nu ar fi singurul lucru, caci la momentul in care toaleta s-a aprins, batranul se afla in interior. Norocul lui a fost ca a reusit sa iasa in timp util pentru a nu fi ranit, anunta colegii de la www.presasm.ro Conform batranului, autorii ar fi cativa copii, care ar fi aruncat cu lumanari tip petarda peste gard, in curtea sa, incendiind astfel constructia ce servea drept toaleta. Politia a deschis un dosar si cauta acum… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

