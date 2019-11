Bătaie la Serviciul de Medicină Legală Constanța: 11 persoane reținute Polițiștii constanțeni au fost sesizați marți ca in fața sediului SML exista o altercație. „Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in urma unui conflict spontan produs in urma cu cateva zile, un barbat s-a prezentat la SML pentru o examinare medico-legala. In fața sediului, barbatul impreuna cu familia sa au fost așteptați de alte persoane și s-a iscat scandalul“, se arata intr-o informare a IPJ Constanța. Conflictul a fost stins dupa intervenția mai multor echipaje ale poliției și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.

Bataie generalizata



