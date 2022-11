Bătaie la ședința Consiliului Local Făgăraș (VIDEO) Bataie la ședința Consiliului Local Fagaraș: patru consilieri au ajuns la spital dupa o ședința a Consiliului Local Fagaraș, conform PNL Fagaraș. Partidul susține ca politicienii au fost bruscați de susținatori ai primarului Gheorghe Sucaciu. Conform partidului, la fața locului a fost nevoie de intervenția poliției. “Acesta (primarul – n.red.) indemna inca de dimineața fagarașenii sa vina la Casa de Cultura in numar mare, in locul in care convocase consilierii in ședința. Probabil din dorința de a-i forța pe consilieri sa voteze dupa cum vrea el. Niciodata, in ultimii 30 de ani, nu s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ședința in care tensiunile par sa fie atins cote maxime s-a lasat cu urmari greu de imaginat. Scandalul uriaș, ale carui ecouri au fost aflate miercuri, ar fi avut loc recent, in Fagaraș, orașul in fruntea caruia se afla edilul Gheorghe Sucaciu. Astfel, nu mai puțin de patru consilieri au ajuns la…

- Un șofer din Mehedinți va primi o amenda intre 10.000 și 20.000 de lei pentru ca a aruncat gunoaie pe camp, la marginea drumului.Barbatul a fost prins de comisarii de mediu cu ajutorul camerelor de supraveghere.”Ieri 5 octombrie, pe raza judetului Mehedinti, soferului unei autoutilitare…

- Rupert Friend, starul din serialul „Anatomy of a Scandal”, va juca rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache in „The Yellow Tie”, scrie Variety, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Statul roman are nu mai puțin de doi reprezentanți in conducerea companiei Blue Air. Ministerul Transporturilor și Finanțelor au reprezentanți in Consiliul de Administrație al Blue Air, care ar fi trebuit sa anunțe guvernul despre situația extrem de deficila prin care trece compania și de riscul…

- Uniunea Naționala a Scriitorilor Ucraineni a cerut ca muzeul scriitorului rus Mihail Bulgakov din Kiev sa fie inchis și ca in locul acestuia sa fie inființat muzeul compozitorului ucrainean Aleksandr Koshyts. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Poliția din Ucraina investigheaza 26.000 de crime de razboi, dar oficialii ucraineni sunt „convinși" ca vor mai fi descoperite și altele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…