- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, astazi, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se rededeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”. „Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor, precum și…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat, miercuri seara, ca nu considera posibil scenariul ca din toamna clasele de elevi sa mai aiba peste 30 de elevi, luandu-se in calcul ca o parte a activitatilor sa fie derulate online.

- "Referitor la incheierea situatiei scolare, mediile vor fi incheiate cu minimum doua calificative sau note, așa cum am mai precizat. Insa nu se vor mai susține teze", a anuntat ministrul Educatiei, Monica Anisie. "Ministerul va elabora ghiduri meteodologice pentru fiecare disciplina, astfel incat…