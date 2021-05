Bătaia între români de pe Aeroportul din Londra: Autorităţile britanice au făcut publice numele celor implicaţi Un conflict violent a avut loc intre mai mulți cetațeni romani pe aeroportul din Lutton, vineri dimineata, in jurul orei locale 8.00. Barbatii au fost filmati in timp ce isi imparteau pumni intre scaune, in zona de asteptare, moment in care toti cei din jur au inceput sa se panicheze si sa tipe, iar unii chiar s-au implicat in bataie. Autoritatile britanie au arestat 17 persoane, dupa care le-au eliberat pe cautiune pana cand cazul va fi analizat de un judecator, anunta lutontoday.co.uk. Potrivit sursei citate, urmatorii barbați au fost acuzați de tulburari violente și au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

