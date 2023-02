Stiri pe aceeasi tema

- Siria poarta cicatricile a 12 ani de razboi brutal, ale carui efecte sunt de natura sa ingreuneze eforturile de ajutorare in zonele cele mai afectate de cutremur. Afectata de conflicte, penurie de alimente, colaps economic și o recenta epidemie de holera, infrastructura naționala a țarii se afla in…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat miercuri ca Romania va oferi ajutor Siriei, așa cum a facut-o și in cazul Turciei. Ambele țari sunt grav afectate de cutremurele devastatoare de luni din Turcia. Ajutorul poate fi acordat dupa ce autoritațile din Siria au solicitat ajutor internațional…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati, dupa cutremurul din Turcia. El a adaugat, referitor la Siria, ca nu au existat solicitari de repatriere, pana acum. „21 de cetateni romani au fost repatriati, pana acum. De altfel, azi cinci…

- Ministerul Sanatații, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie, mobilizeaza profesionistii din domeniu care doresc sa ajute ca voluntari in constituirea unor echipe medicale care sa fie disponibile pentru deplasare in zonele afectate de cutremurele din Turcia. „Ministerul Sanatatii, impreuna…

- O polițista din Romania a devenit ținta criticilor din mediul online, dupa ce a fost filmata in timp ce diriija traficul din Braila. Imaginile au devenit virale, iar oamenii din mediul online nu s-au abținut de la comentarii.

- Bassam Dabbas a trecut prin momente grele, cand in urma cu ceva timp a fost jefuit in sala de sport unde avea abonament. Hoții, care i-au furat o suma consistenta de bani, au fost arestați, insa hairstylistul vedetelor inca incearca sa iși recupereze toți banii, doarece a primit doar o parte din suma…

- Cristiano Ronaldo a fost ținta ironiilor in mai multe momente ale carierei sale in fotbal. In urma meciului recent disputat intre Portugalia și Uruguay, incheiat cu scorul de 2-0, fostul atacant de la Manchester United a avut parte de o noua serie de glume in mediul online. De aceasta data, totul a…

- Liviu Varciu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din showbizul romanesc. Acesta a prezentat rețeta sa preferata pentru o omleta delicioasa. In preparatul sau intra mai multe ingrediente, dar, se pare ca nu a fost pe placul fanilor din mediul online.