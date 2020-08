Stiri pe aceeasi tema

- AJUTOR… Batranii singuri si neajutorati din municipiul Husi primesc in aceste zile o sansa nesperata, de a scapa macar de o parte din greutatile pe care le traiesc zi de zi. Asociatia „Filantropia Ortodoxa” Husi anunta ca este gata sa ofere, prin Asezamantul Social „Sfanta Mare Mucenita Chiriachi” Husi,…

- RECOMPENSE… Compania AZOC-STAR Bucuresti si Asociatia „Clubul Politistilor Motociclisti Blue Knight Romania IV” Vaslui au dus la bun sfarsit proiectul de premiere a celor mai buni elevi din patru licee vasluiene. Daca pe 5 august ei au reusit sa-i rasplateasca pe cei 12 elevi exceptionali din cadrul…

- GHINION… In urma cu 30 de minute a avut loc un accident rutier pe DE 581 in localitatea Badeana, comuna Tutova. Un TIR inmatriculat in Republica Modova, fara incarcatura, s-a rasturnat in afara parții carosabile rezultand o victima. „La intervenție au fost deplasate o autospeciala de stingere și modul…

- IMPORTANT…Primaria municipiului Barlad aduce la cunostinta publica faptul ca, incepand cu data de 14 August, sediile unor sectii de votare de pe raza municipiului Barlad au fost mutate pentru neindeplinirea conditiilor minimale, conform Art. 6, din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 19/2017,…

- In aceasta dimineața s-a format coada la poarta Centrului Regional de Transfuzii Iași. Zeci de persoane au venit sa doneze sange. Deși ieri primarul Mihai Chirica a promis cate 500 de lei pentru fiecare donare, cei veniți spun ca o fac din spirit civic. Primaria vrea sa incurajeze donarea de sange prin…

- NEINTELEGERI… Locuitorii comunei Stanilesti, care au avut culturile de primavara afectate de seceta, doar astazi mai pot depune la Primaria locala, instiintarile privind pierderile suferite. Este vorba despre culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, lucerna – cultura nou infiintata. Se…

- FARA RUSINE… Mai multi soferi din judet au fost depistati de politisti ca s-au urcat la volan dupa ce au consumat alcool suficient cat sa fie infractiune! Recordul il detine un sofer din judetul Galati, care circula prin localitatea Chitcani, comuna Costesti, cu o alcoolemie de 2,42 la mie!! Politistii…

- INFORMARE PRELIMINARA… Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui a avut o prima reactie, chiar in ziua cand barbatul de 35 de ani din Buzau, care a decedat in urma unui accident de munca produs pe 7 august, a fost inmormantat. La solicitarea cotidianului nostru, ITM Vaslui a trimis o informare preliminara,…