Basculantă scăpată de sub control, după ce șoferului i s-a făcut rău O basculanta a scapat de sub control pe un drum județean din Argeș, dupa ce șoferului i s-a facut rau la volan. Un barbat de 37 de ani a suferit un accident vascular-cerebral chiar in timp ce se afla la volanul unei basculante, in dreptul localitatii argesene Leresti, conform Digi24. Pe imaginle surprinse de o camera amplasata in zona se observa cum autocamionul iese de pe sosea, loveste un microbuz parcat pe marginea drumului, iar apoi ricoseaza intr-un stalp de electricitate pe care-l si darama. Soferul basculantei, care era confuz, a fost preluat de un echipaj medical si transportat la spital… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

