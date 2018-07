Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si saptesprezce judete se afla joi sub avertizare cod galben de ploi puternice. De altfel, pana vineri va ploua in cea mai mare parte a tarii, potrivit meteorologilor. De asemenea, hidrologii au emis joi o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Gorj, Dolj, Olt si Valcea.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, valabila miercuri, intre orele 3.00 si 23.00. De miercuri de la ora 9.00, in patru juete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii ajungand si la 70 de litri…

- Cod galben de vant și ploi in București, valabil pentru urmatoarea ora. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, pentru Capitala, o atentionare nowcasting cod galben de averse si intensificari ale vantului, valabila in urmatoarea ora. Potrivit meteorologilor, pana la 18:50, in zona municipiului…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o serie de atentionari Cod galben de inundatii, valabile in bazine hidrografice din Transilvania, Muntenia si Moldova, in urmatoarele ore.

- VREMEA. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteo de furtuni pentru sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, care intra in vigoare duminica, la ora 23.00, cand expira codul galben de furtuni, si este valabila pana luni seara, la ora 21.00.

- Regimul termic continua fie oscilant, anunța meteorologii. Vremea in general calda, cu temperaturi care vor ajunge pana la 29-30 de grade Celsius, va fi completata de episoade cu furtuni și ploi de vara, indeosebi in partea de vest și sud-vest a țarii.

- Capitala si douasprezece judete se afla, marti seara, sub avertizari cod galben de averse, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni si vant puternic.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, Capitala se afla pana la ora 19.00 sub cod galben, iar in acest interval se vor inregistra…

- Liga Naționala de baschet masculin 2018, Top 6. Sambata, 21 aprilie, este programata etapa a 30-a din Liga Naționala de baschet masculin, ediția 2017/18. Grupa valorica 1-6 BC CSU Sibiu vs CSM CSU Oradea – ora 17.50, DigiSport CSM Steaua ExiMBank vs BC SCM Timișoara – ora 18.00 U-BT Cluj-Napoca vs BCM…