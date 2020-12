Un tricou purtat de legendarul baschetbalist Michael Jordan a fost vandut cu suma record de 320.000 dolari cu prilejul unei licitatii la Beverly Hills, a anuntat organizatoarea evenimentului, Julien's Auctions House, citata de DPA. Conform sursei citate, suma de 320.000 dolari este un record pentru vanzarea unui tricou al lui Michael Jordan, in prezent proprietarul echipei de baschet Charlotte Hornets. Este vorba de un tricou purtat in anul 1984 la Chicago Bulls. Jordan a fost primit in Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2009, dupa o cariera de 15 sezoane la Chicago Bulls, cu care…