- Steaua Bucuresti a invins-o in deplasare pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 90-85 (31-15, 22-25, 21-26, 16-19), duminica seara, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin. ''Ros-albastrii'' au inceput in forta, avand 16 puncte avans pe tabela dupa primul sfert,…

- Campioana CSM CSU Oradea si liderul U-Banca Transilvania Cluj-Napoca au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin, prima din 2020. CSM CSU Oradea s-a impus clar pe terenul vicecampioanei BC CSU Sibiu, cu scorul de 85-63 (23-18, 21-16,…

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de CSM Bucuresti cu scorul de 31-28 (12-14), sambata, pe teren propriu, la Chiajna, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Steaua a dominat prima repriza si a intrat la pauza cu un avans de doua goluri, 14-12, dar CSMB a…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 86-72 (26-18, 28-19, 19-15, 13-20), vineri, pe teren propriu, intr-un prim meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a bifat a treia sa victorie in acest campionat si a urcat pe podium in Grupa valorica…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 80-73 (27-12, 17-17, 13-28, 23-16), luni seara, in Sosea Stefan cel Mare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin.

- Steaua Bucuresti a reusit a doua sa victorie in actualul campionat, 94-81 (26-17, 20-14, 23-23, 25-27) cu BCMU FC Arges Pitesti, pe teren propriu, vineri, in etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Keith Charles Clanton, cu 25 puncte, 17 recuperari, a fost cel mai bun de la ''ros-albastri''.…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o in deplasare pe CS SCM Timisoara cu scorul de 81-64 (20-16, 23-13, 17-24, 21-11), luni seara, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a reusit prima victorie in acest sezon, iar banatenii au pierdut al doilea meci…

- Cele mai bune echipe din campionat, CSM CSU Oradea, BC CSU Sibiu si U-Banca Transilvania Cluj, au obtinut victorii, vineri, in meciurile disputate in Liga Nationala de baschet masculin. Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe teren propriu pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu 94-74, avand cei mai buni jucatori…