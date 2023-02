Stiri pe aceeasi tema

- Eurozone inflation eased to 8.5% in January from 9.2% in December adding to evidence price pressures have peaked, preliminary Eurostat data showed on Wednesday, according to Politico. Energy remained the biggest cost driver in January, but once more softened from previous levels. Energy charges fell…

- Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a cerut partenerilor de colaiție care participa la dezbaterile asupra proiectului noilor legi ale Educației sa amane termenul de 15 februarie pentru finalizare, deoarece „noile legi au nevoie de o serioasa revizie și de consultari cu mediile educaționale”. Vasile…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. In luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri in mai multe…

- Sunt prevederi care apar in proiectul noilor legi ale Educației. Pana acum, teza tiparita putea fi consultata la Biblioteca Universitații sau a Academiei Romane, cu cel puțin 20 de zile inainte de data susținerii.

- Elevii care incep clasa a cincea anul viitor vor avea parte de schimbari uriașe la finalul celor patru ani de gimnaziu. Noua Lege a Educației propune reintroducerea admiterii la liceu, din 2028. Liceele din țara cu cea mai mare concurența, indiferent daca sunt colegii naționale, colegii tehnologice…

- Educația și asigurarea accesului elevilor la un sistem de invațamant de calitate reprezinta o prioritate permanenta pentru Consiliul Județean Ilfov, care a aprobat, in acest an, construirea și modernizarea de școli, gradinițe și sali de sport. “Ferm convinși de necesitatea imbunatațirii calitații educației,…

- In urma introducerii masurilor de distantare sociala ca raspuns la pandemia de COVID-19, o mare parte din angajati si-a schimbat modelul de munca, inclusiv lucrand de acasa. In 2019, aproximativ unul din 20 angajati (5,5%) cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucra de acasa, iar in…