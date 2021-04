Stiri pe aceeasi tema

- Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii in piața resurselor umane și lipsa unei perspective afecteaza puternic generația abia ieșita de pe bancile școlii. Astfel ca 8 din 10 tineri spun ca doar absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca, daramite…

- Șomeri cu diploma, pe banda rulanta, in Romania: Ce salarii iși doresc tinerii absolvenți Tinerilor absolvenți romani le este tot mai dificila cautarea unui loc de munca, in aceasta perioada de plina pandemie. Opt din zece tineri spun ca absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca.…

- "In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa isi gaseasca un loc de munca. Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii in piata HR si lipsa unei perspective afecteaza puternic generatia abia iesita de pe bancile scolii. Potrivit unui barometru realizat de Frames,…

- 8 din 10 tineri cu varste cuprinse intre 18 si 26 de ani considera ca absolvirea scolii nu e de ajuns pentru a-si gasi un loc de munca, majoritatea absolventilor fiind doar „someri cu diploma”, potrivit unui studiu realizat de Frames, la comanda Best Smart Consulting.

- 8 din 10 tineri spun ca absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa iși gaseasca un loc de munca. Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii in piața HR și lipsa unei perspective afecteaza puternic…

- In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa iși gaseasca un loc de munca. Opt din zece tineri spun ca absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca. Spre deosebire de anii trecuți, a scazut interesul pentru jurnalism și imobiliare, noteaza mediafax. Transformarile…

- ​În plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa își gaseasca un loc de munca. Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii în piața HR și lipsa unei perspective afecteaza puternic generația abia ieșita de pe bancile școlii. Potrivit unui barometru realizat…

- Universitatea Politehnica Timișoara, in calitate de coordonator al proiectului SIRAMM (Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing) a organizat, in data de 24 ianuarie, deschiderea festiva a primei ediții a Școlii de iarna „Trends on Additive Manufacturing…