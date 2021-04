Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna ii raspunde pe Facebook premierului Florin Cițu, care ii ceruse sa vina cu explicații publice și in Guvern despre acuzațiile lui Vlad Voiculescu privind cifrele romanilor morți de COVID-19. Dan Barna precizeaza pe Facebook ca a fost informat joi, de echipa de la Ministerul Sanatații,…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, ca l-a informat pe premierul Florin Cițu despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. „Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Cițu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie,…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a vorbit despre modificarile care urmeaza sa fie implementate, ca urmare a Comitetului de Dialog Social, care a avut loc astazi. Printre modificari și soluții se numara slujba de Inviere, dar și regulile de inmormantare a persoanelor decedate de COVID. Premierul a discutat…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a crescut saptamana trecuta cu 32,5 procente, iar numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut cu 31 la suta. Informația a fost comunicata in cadrul unei conferințe de presa organizata de Ministerul Sanatații.