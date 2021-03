Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea, crearea de locuri munca, învațamântul și zona de mediu vor fi domenii prioritare în Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care România dispune de granturi europene și credite în condiții foarte avantajoase de 30 de miliarde de euro, a declarat miercuri…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, doua sedinte la care participa si premierul Florin Citu, dar si vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, respectiv ministrul Muncii, Raluca Turcan, si ministrul Economiei, Claudiu Nasui. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste joi, de la ora 15.00, cu o parte dintre ministrii din Guvernul Citu, anunta Administratia Prezidentiala. Printre acestia se regasesc Dan Barna, Catalin Drula, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu si Ciprian Teleman.

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații de presa dupa ședința de la Cotroceni cu mai mulți membri ai guvernului Cițu. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19,…

- Florin Cițu e iar la Palatul Cotroceni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, se arata in agenda președintelui. La intalnire vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin…

- Chiar daca avem un premier nou, care și-a intrat in toate drepturile, comunicarile oficiale le face tot președintele. Ca așa s-a obișnuit. Așa ca astazi, dupa intalnirea avuta la Cotroceni, cu premierul Cițu și cațiva miniștri, Klaus Iohannis a grait: „De Craciun nu vor fi introduse noi restricții“…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu. Potrivit unui comunicat al Aliantei, in urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR…