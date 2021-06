Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat luni, la finalul sedintei Biroului National al formatiunii, ca în multe localitati în care s-au desfasurat alegeri locale partiale reprezentantii formatiunii s-au situat pe pozitia a doua si a pus acest lucru pe seama faptului ca…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat marti ca in cazul in care se realizeaza modificari ale legislatiei privind plagiatul, e important sa se asigure pe mai departe o corecta verificare a lucrarilor de doctorat. El a precizat ca in cadrul sedintei Biroului National…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, s-a aratat nemultumit de faptul ca alegerile locale partiale din 27 iunie se desfasoara intr-un singur tur, mentionand ca va propune in coalitie un calendar pentru implementarea reformei electorale. El a precizat ca in cadrul sedintei Biroului National…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca a solicitat la nivelul coalitiei accelerarea activitatii în grupul de lucru care pregateste legile justitiei, exprimându-si speranta ca peste aproximativ o saptamâna sa fie agreata o forma care sa fie prezentata în Parlament, transmite…

- Analiza propunerilor privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Punctele…