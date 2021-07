Barca n-a mai vrut să alunece Noaptea trecuta, toți suporterii sportului romanesc au așteptat cu mare speranța o evoluție magistrala a barcii feminine de 8+1 ținand cont ca in recalificari fetele au reușit cea mai buna performanța mondiala. Rezultatul insa a dezamagit pentru ca echipajul nostru a sosit ultimul in finala. Sportivele s-au declarat șocate, nu asta era regia. Din pacate, una dintre cele noua atlete a acuzat probleme medicale dupa terminarea cursei… Mai lucida, Doamna Elisabeta Lipa a explicat eșecul. S-a tras foarte tare in calificari și recalificari, barca a alunecat, loviturile au fost aerisite, efortul a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

