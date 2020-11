Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Barbu Mateescu spune ca aceasta campanie electorala pentru alegerile parlamentare, care se va desfasura tot in conditii atipice, data fiind evolutia pandemiei in Europa si in Romania, va influenta temele abordate de fortele politice, pozitionarea lor fiind previzibila, in functie de masurile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, la Arena Nationala, ca Romania nu se afla in situatia altor tari europene care au impus restrictii ca urmare a cresterii dramatice a numarului de cazuri de coronavirus, insa a subliniat ca „avem in evaluare posibile masuri”, potrivit Agerpres. Prezent la Arena…

- Guvernul Ungariei solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene, anularea mai multor dispoziții ale Pachetului Mobilitate, care stabilesc sarcini financiare și administrative disproporționate pentru companiile europene de transport. Unele dintre cerințe sunt discriminatorii și contravin obiectivelor…

- Viorica Dancila semneaza in calitate de fost prim-ministru al Romaniei un articol de opinie in publicația israeliana Jerusalem Post in care cere Europei sa adopte o noua strategie fața de Rusia. Dancila susține ca, fara o noua dinamica in relația cu Rusia, securitatea naționala ar fi pusa in pericol.…

- FP: Hidroelectrica ar trebui sa-si reia procesul de listare. Compania nu va fi subevaluata din cauza pandemiei, ci dimpotriva Guvernul ar trebui sa reia procesul de listare la bursa a Hidroelectrica, societate care deja atrage interesul marilor fonduri de investitii si cu siguranta nu va fi subevaluata…

- Fondului Proprietatea: Hidroelectrica ar trebui sa-si reia procesul de listare. Compania nu va fi subevaluata din cauza pandemiei, ci dimpotriva Guvernul ar trebui sa reia procesul de listare la bursa a Hidroelectrica, societate care deja atrage interesul marilor fonduri de investitii si cu siguranta…

- Citu: ”O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare. Investitorii straini se intreaba ce se intampla cu datoria daca un guvern pica. Vor urma evaluari ale agentiilor de rating” O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare, iar investitorii straini se intreaba ce se intampla cu…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat sambata, intr-o conferinta de presa, ca este imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii si profesorii din Romania, dar vor exista in fiecare scoala din tara dezinfectanti si masti pentru copiii din familii sarace sau care isi uita masca acasa, transmite…