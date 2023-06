Stiri pe aceeasi tema

- Irakianul care a ars pagini dintr-un Coran in fata celei mai mari moschei din Stockholm miercuri, starnind furia lumii musulmane, a declarat joi ca va face acest lucru din nou peste zece zile, transmite AFP. „Peste zece zile, voi arde drapelul irakian si Coranul in fata ambasadei Irakului la Stockholm”,…

- Irakianul care a ars pagini dintr-un Coran in fata celei mai mari moschei din Stockholm miercuri, starnind furia lumii musulmane, a declarat joi ca va face acest lucru din nou peste zece zile, scrie AFP.

- Suedia si-a indeplinit obligatiile din acordul cu Turcia privitor la aderarea tarii nordice la NATO si a venit vremea ca parlamentul turc sa inceapa procesul de ratificare, a declarat miercuri, 21 iunie, ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, potrivit Reuters și Agerpres . ”Consideram ca am facut…

- Un partid de dreapta din Suedia, care ofera sustinere Guvernului minoritar de la Stockholm, a cerut marti reconfigurarea relatiilor cu Uniunea Europeana, denuntand prerogativele decizionale din ce in ce mai mari ale institutiilor comunitare.Jimmie Akesson, liderul partidului Democratii Suedezi (dreapta),…

- Maykil Yokhanna, Benjamin Mahdi și Hassan Mohammad au primit miercuri, 26 aprilie, condamnari pe viața in cazul uciderii Adrianei Naghei Ostrowska, 12 ani, care a murit dupa ce a fost impușcata din greșeala, in 2020, in timpul unei rafuieli intre bande, a scris publicația suedeza Aftobladet.Adriana…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Reactia demnitarului rus survine…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Reactia…

- Romania indeplineste conditiile de aderare la spatiul Schengen, a declarat premierul suedez Ulf Kristersson, la o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca, aflat in vizita la Stockholm. Premierul Romaniei a subliniat ca tara noastra este pregatita sa apere granitele externe ale…