Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 77 de ani care iși ținea fiica bolnava psihic sechestrata intr-o camera a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, transmite Mediafax. Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a barbatului din Mizil.El e acuzat…

- Barbatul din Mizil, județul Prahova acuzat ca iși ținea fiica inchisa intr-o camera, a fost reținut, marți, pentru 24 de ore de polițiști, iar miercuri va fi prezentat instanței, potrivit Observatorul Prahovean.Polițiștii orașului Mizil, județul Prahova, s-au sesizat din oficiu, marți, cu privire la…

- „Fața de barbat s-a dispus masura reținerii pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi (miercuri-n.r.) sa fie prezentat unitații de parchet competente cu propunere de luare a unei alte masuri preventive”, a transmis IPJ Prahova.Femeia a fost preluata de reprezentanții DGASPC Prahova in vederea…

- Politistii prahoveni au intervenit, marti, la locuinta unui barbat din comuna Jugureni, avand informatii conform carora o femeie este tinuta captiva intr-o camera incuiata cu grilaj metalic. Tatal femeii a motivat faptul ca si-a incuiat fiica, bolnava psihic, intrucat nu isi poate purta singura de…

- Gest infiorator facut de un tata Politistii orasului Mizil s au sesizat din oficiu, in cursul zilei de marti, 28.12.2021, cu privire la faptul ca, o femeie, din comuna Jugureni, ar fi tinuta incuiata intr o camera, de catre tatal sau.S a constituit echipa operativa care, impreuna cu reprezentanti ai…

- Politistii prahoveni au intervenit, marti, la locuinta unui barbat din comuna Jugureni, avand informatii conform carora o femeie este tinuta captiva intr-o camera incuiata cu grilaj metalic. Tatal femeii a motivat faptul ca si-a incuiat fiica, bolnava psihic, intrucat nu isi poate purta singura de grija.…

- Un activist de mediu din Prahova a fost batut și sechestrat , joi seara, de trei persoane care se aflau la furat de lemne in padurea de la Plopeni, scrie Ziarul Incomod. Doi dintre agresori au fost deja reținuți de poliție. Incidentul a avut loc joi an Plopeni, județul Prahova, iar victima știa ca hoții…

- Politistii prahoveni efectueaza in prezent cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de furt calificat. Suspectii sunt trei tineri care au furat cupru dintr-un depozit amplasat in comuna Bucov. Cu referire la aceasta speta, reprezentantii IPJ Prahova precizeaza intr-un comunicat…