Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Azerbaidjan urmarit de autoritatile ruse pentru comiterea infractiunii de tentativa de viol a fost depistat la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, a informat, joi, STPF Siret, potrivit Agerpres.Sursa citata a precizat ca politistii de frontiera suceveni au…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la un barbat din Republica Moldova care conducea un autovehicul desi nu detinea permis de conducere avand dreptul de a conduce suspendat, informeaza, luni, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.In Punctul…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveana, asupra caruia a fost descoperita o substanta vegetala suspecta a fi cannabis, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat care conducea un ansamblu de vehicule, desi permisul de conducere valabil detinut nu ii dadea dreptul, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Republica Moldova, procurat cu 200 de euro si care s-a dovedit a fi fals, informeaza,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 36 de migranti care au vrut sa iasa din tara ascunsi printre sicrie transportate cu un TIR care se deplasa in Italia, condus de un roman, potrivit Agerpres.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in baza unei analizei de risc,…

- Politistii de frontiera galateni au depistat si predat autoritatilor competente un barbat pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, emis de autoritatile din Polonia, informeaza, luni, Serviciul Teritorial al Politiei…

- Un autoturism furat din Italia a fost depistat la controlul de frontiera in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, in timp ce se deplasa catre Republica Moldova, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de frontiera (ITPF)…