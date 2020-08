Un barbat a fost reținut de DIICOT, sub acuzația ca a furat și apoi accesat o baza de clienți pe care anterior o vanduse cu 30.000 euro. Patru percheziții au avut loc in acest caz in județul Bistrița-Nasaud, iar zece persoane au fost audiate. Procurorii DIICOT au reținut pentru de 24 de ore un inculpat […] Articolul Barbat reținut dupa ce a furat o baza de date cu clienții unei firme, vanzand apoi informațiile cu 30.000 euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .