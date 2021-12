Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe A2. Un pieton decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 56 850 de metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, s a produs un accident…

- Traficul este restrictionat, miercuri dimineata, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 18, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, din cauza unei coliziuni fata-spate intre patru autovehicule, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.…

- INFOTRAFIC: Circulație in condiții de ceața pe autostrada A1 intre Sebeș și Sibiu. Vizibilitate sub 100 de metri Traficul se desfasoara, miercuri seara, in conditii de ceata pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Vizibilitatea este redusa, pe alocuri sub 100 de metri, pe tronsonul Sebeș – Sibiu. Centrul Infotrafic…

- Tamponare in care au fost implicate patru autovehicule, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A2 Bucuresti Constanta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 37, in apropierea localitatii…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație marți, pe autostrada A10 Sebeș – Alba Iulia, pe mai multe tronsoane. Recomandari pentru șoferi INFOTRAFIC: Restricții de circulație marți, pe autostrada A10 Sebeș – Alba Iulia, pe mai multe tronsoane. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat marți, 14…

