Barbat imbracat in calugar, filmat la pacanele, intr-un local din Botosani (VIDEO) Imaginile urmatoare nu lasa prea mult loc de comentarii. Un barbat de o varsta respectabila, cu barba sura si purtand un vestmant cernit, asemeni monahilor, a fost filmat recent intr-o ipostaza cel putin neasteptata, daca e sa ne raportam la locurile in care sunt zariti, in mod frecvent, calugarii. De aceasta data, povestea dateaza dintr-un […] Barbat imbracat in calugar, filmat la pacanele, intr-un local din Botosani (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

