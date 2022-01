Bărbat din Săliștea, REȚINUT de polițiști. A fost prins în timp ce conducea băut, de două ori, în aceeași noapte Barbat din Saliștea, REȚINUT de polițiști. A fost prins in timp ce conducea baut, de doua ori, in aceeași noapte La data 23 ianuarie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 56 de ani, din comuna Saliștea, care a fost depistat, de doua ori, in aceeași noapte, conducand sub influența bauturilor alcoolice. Are dosar penal pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și […] Citește Barbat din Saliștea, REȚINUT de polițiști. A fost prins in timp ce conducea baut, de doua ori, in aceeași noapte in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

