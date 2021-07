Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iulie 2021, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie, de 52 de ani, din comuna Galda de Jos, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot. Polițiștii s-au deplasat la locuința celor doi, iar din primele cercetari a rezultat ca,…

- Un barbat care și-ar fi agresat partenera, la Roșia Montana, a fost reținut și este cercetat pentru violența in familie. Polițiștii din Abrud au emis un ordin de protecție provizoriu in acest caz. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 9 iunie, polițiștii din Abrud au fost sesizați prin 112, de catre o femeie…

- La data de 18 mai 2021, in orei 18.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie, de 47 de ani, din comuna Santimbru, cu privire a faptul ca, in cursul lunii mai 2020, ar fi fost agresata de catre soț. In urma verificarilor efectuate polițiștii au constat faptul…

- In dupa-amaiaza zilei de 16 mai, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Schitu Golești au fost sesizati cu privire la o stare conflictuala in familie, pe raza comunei Mihaești. Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit ca un barbat de 37 de ani, din Mihaești, pe fondul consumului…

- La data de 6 mai 2021, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pe raza localitații Benic, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un barbat de 62 de ani și-ar fi impins soția și…

