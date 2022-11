Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 59 de ani din comuna Scoarta a fost retinut de politisti dupa ce, pe fondul consumului de alcool, si-ar fi lovit sotia de 65 de ani, el incalcand astfel si un ordin de protectie emis de instanta, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Fii la…

- Percheziții la Vințu de Jos: Un barbat a fost reținut pentru 2 furturi. Bunurile, gasite la el acasa Polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 34 de ani, din comuna, care este banuit de savarșirea a doua furturi. In sarcina acestuia…

- Miercuri, 9 noiembrie 2022, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 24 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat pentru incalcarea masurilor prevazute in ordinul de protecție, violența in familie și harțuire.…

- Un barbat de 35 de ani, care avea instalata o bratara electronica in urma unui ordin de protectie impotriva sa ca urmare a unor acuzatii de violenta in familie, a fost retinut, joi, de politistii vranceni, dupa ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronica, a informat Inspectoratul de Politie…

- Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni au reținut un barbat, in varsta de 30 de ani, din Maracineni, pentru ca a incalcat un ordin de protecție emis de Judecatoria Buzau, prin care ii era interzis sa se apropie de tatal sau și de locuința acestuia la o distanța mai mica de 100 de…

- Barbat din Alba, REȚINUT de polițiști dupa ce și-ar fi batut soția intr-un autobuz. Nu a respectat nici ordinul de protecție Barbat din Alba, REȚINUT de polițiști dupa ce și-ar fi batut soția intr-un autobuz. Nu a respectat nici ordinul de protecție La data de 4 octombrie 2022, polițiștii din Aiud au…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat in varsta de 53 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In urma unei inregistrari video aparute in spațiul public, in care a fost surprins un barbat in timp…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a agresat soția. Barbat de 31 de ani din Șpring, reținut de polițiști A incalcat ordinul de protecție și și-a agresat soția. Barbat de 31 de ani din Șpring, reținut de polițiști La data de 7 septembrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura…