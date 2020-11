Stiri pe aceeasi tema

- Marți la prinz in timp ce conducea autoturismul pe D.J. 208B, in localitatea Verești, un barbat de 26 de ani din localitatea Hancea a surprins si acrosat un barbat de 32 de ani din comuna Ciprian Porumbescu, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis, de pe partea dreapta spre partea…

- Ieri, 1 noiembrie, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Articolul Accident mortal. A lovit cu mașina un gard din beton apare prima data in Someșeanul.ro .

- Politistii au fost sesizati azi, 20 octombrie, ora 8.40, cu privire la faptul ca pe DJ186, in comuna Barsana, sat Nanești, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca in timp ce conducea un autoturism un barbat de 77 de ani a accidentat…

- Un carutas in varsta de 73 de ani din comuna Letca Noua a decedat vineri dupa ce un autoturism condus de un sofer in varsta de 22 din aceeasi localitate a intrat in coliziune cu atelajul hipo pe care il conducea, informeaza IPJ Giurgiu, informeaza Agerpres."Pe DN 61, in afara localitatii Milcovatu,…

- Un barbat de 59 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DJ 251E, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea un accident rutier pe…

- In jurul orei 05:00, un autoturism condus de un barbat pe DN 2 E85, din direcția Focșani catre Tișița, pe banda de langa acostament, la km 189 +600 m, in afara localitații Garoafa, a acroșat un barbat, ce se afla pe partea carosabila a sensului sau de mers. Din nefericire, in urma impactului a rezultat…

- Soferul unui autoturism, un barbat de 60 de ani din Bucuresti, a murit dupa ce a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara, pe DN 6, informeaza Agerpres."Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, catre Alexandria, in…