Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 52 de ani, din Meteș, reținut pentru furt: Ar fi sustras 2.700 de lei de la un barbat cu care a baut și a jucat la „pacanele” Barbat de 52 de ani, din Meteș, reținut pentru furt: Ar fi sustras 2.700 de lei de la un barbat cu care a baut și a jucat la „pacanele” La data de 1 octombrie 2022,…

- Un tanar de 26 de ani din Vaslui, invidios pe un amic de 19 ani care caștigase la pacanele, l-a urmarit in orașul Targu-Neamț și l-a deposedat prin violența de portofel, in care se aflau 1.500 de lei.

- Jaf de zile mari in Dambovița! Un tanar, in varsta de 29 de ani, a patruns duminica in curtea unei gospodarii din comuna Finta, de unde a sustras, pentru inceput, o canistra cu combustibil, iar apoi autoturismul care se afla in afla in fața locuinței. Cum tanarul nu avea permis de conducere a abandonat…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 23 de ani, la Moșnița Noua. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat de pe un șantier. Individul a mai incercat sa dea o spargere pe aceeași strada insa nu a reușit.

- Un barbat din comuna argeșeana Stoenești a fost reținut dupa ce s-a aflat ca, timp de cateva luni, a patruns prin efracție intr-o casa din comuna și a furat mai multe bunuri și 4000 de euro. In ziua de 01 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar, sub supravegherea Parchetului…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au retinut pentru 24 de ore, un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de talharie calificata si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. „Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea…

- Barbat din Alba Iulia REȚINUT de polițiști, dupa ce l-a batut pe un cetațean, intr-un local public din oraș Un barbat de 49 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce l-a batut pe un cetațean din municipiu, in timp ce se afla intr-un local public din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Ieri, 30 iulie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data 30 iulie 2022,…