- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a lui SAMSON IONUT, de 28 de ani, domiciliat in comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava, care la data de 21.07.2021 in timp ce se afla impreuna cu mama sa in municipiul Falticeni, județul Suceava, a plecat, fara a reveni pana in prezent și fara…

- Un baiat in varsta de cinci ani din judetul Neamt a disparut pe plaja din Mangalia, vineri dupa-amiaza, si este cautat de politisti, jandarmi si politisti de frontiera. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia…

- Un barbat plecat din Cluj este cautat cu disperare de soție, fiind disparut fara urma.Politia a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, din data de 22 iulie a.c., in jurul orei 23.40, nu a mai putut stabili contact cu soțul sau, RACHIȚA CONSTANTIN ANDREI, in varsta de 29 de ani, din…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 11 iulie a.c., în jurul orei 23.00, Ilea Grigore, în vârsta de 65 de ani, din comuna Negreni, sat Bucea, a plecat de la domiciliul sau, însa nu s-a mai întors și nu a mai putut…

- Un tanar a disparut in Dunare, pe raza localitatii Cetate din Dolj. Poliția de Frontiera plus scafandrii din Dolj și Mehedinți au pornit pe urmele lui pentru a-l gasi. „Intervenim pentru cautarea unei persoane posibil inecata in apele fluviului Dunarea pe raza localitații Cetate . La fața locului au…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Judetului Maramureș efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat de 58 ani, Costin Liviu, care a disparut de la domiciliul sau din satul Copalnic, de aproximativ o luna și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de…

- Un barbat de 21 de ani, din orasul Cantemir, a plecat de acasa acum cateva zile, fara a mai reveni pana in prezent. Despre disparitia acestuia, polițiștii din Cantemir au fost sesizați la 23 iunie.

- Un barbat originar din satul Ustia, raionul Dubasari, este de negasit. Acesta are varsta de 62 de ani, si a disparut de la sfarșitul lunii mai. A plecat de acasa și pana in prezent nu s-a intors.