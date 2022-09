Ieri, 22 septembrie 2022, polițiștii Postului de Politie Roșia Montana au identificat și reținut un barbat de 42 de ani, din comuna Roșia Montana, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 21 septembrie 2022, de Judecatoria Campeni. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate […] The post Barbat de 42 de ani din Roșia Montana, condamnat la inchisoare pentru lovire, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud .