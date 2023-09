Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, astazi, in localitatea bistrițeana Livezile. Din primele date, un autoturism care circula pe Drumul Național 17 și care era condus de un barbat, de 66 de ani, din Dej, a surprins și accidentat un copil de 10 ani, din Livezile, angajat in traversarea strazii. Acesta a fost…

- Un barbat din Moldovița s-a trezit in noaptea de marți spre miercuri cu o mașina in curte care a ”aterizat” de pe drumul de langa casa. Șoferul, un tanar de 18 ani a fugit de la fața locului insa a fost ”capturat” de polițiști in cursul zilei de joi. Pe langa faptul ca baiatul nu […] The post Un barbat…

- Un barbat de 30 de ani a fost reținut duminica de polițiștii din Constanța pentru 24 de ore, fiind banuit ca in noaptea de sambata spre duminica a lovit cu mașina un barbat și a fugit de la fața locului. Șoferul era baut, potrivit polițiștilor.IPJ Constanța anunța ca polițiști din cadrul Serviciului…

- In aceasta seara, in jurul orei 18:50, pe DN 17, in afara localitații Ilișești a avut loc un accident cu doua persoane decedate și una ranita grav. Din primele verificari s-a constatat ca un autoturism in care se aflau trei barbați (șoferul și doi pasageri) și care circula din direcția Suceava catre…

- Un barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: A lovit un biciclist cu mașina, a fugit de la locul faptei, iar polițiștii au descoperit ca nu are permis Un barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: A lovit un biciclist cu mașina, a fugit de la locul faptei, iar polițiștii au descoperit ca nu are permis…

- La data de 16 iulie a.c., la ora 23.22, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in care a fost implicat un ATV, pe strada Gruiu lui Dan din oraș. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un barbat de 54 de ani din oraș, aflat […]…

- Un accident rutier a avut loc azi in Viile Tecii. O mașina ce aparține unei firme de curierat a ajuns cu roțile in sus. Un tanar de 19 ani a fost transportat la spital. Astazi a avut loc un accident in Viile Tecii. O mașina a unei firme de curierat s-a rasturnat. Șoferul a primit ingrijiri de la un…

- Miercuri, 12 iulie, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost sesizati despre faptul ca, in comuna Varfu Dealului, DC 24A, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Ca urmare a sesizarii, un echipaj de politie rutiera s-a deplasat la fata locului, iar…