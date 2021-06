Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost acrosat de o masina in timp ce a incercat sa traverseze drumul european E 85, in localitatea Oniceni. Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.50. Victima, barbat de 45 ani, din comuna Foraști, s-a angajat in traversarea D.N 2 – E85, in localitatea…

- Grupul STIHL a realizat in 2020 o cifra de afaceri de 4,58 miliarde de euro, cu o creștere de 16,5% fața de anul precedent (2019: 3,93 miliarde de euro), 90% din valoare fiind generata in afara Germaniei, țara de origine a companiei. Grupul STIHL a avut o creștere de 9% la nivelul resurselor umane,…

- Municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit sambata, 15 mai 2021, ediția a 13-a a Campionatului Balcanic de alergare montana pentru seniori și juniori 1. La competiție au participat 64 de sportivi din șase țari, Ucraina, Turcia, Slovenia, Republica Moldova, Bulgaria și Romania, iar reprezentanții țarii…

- „Dieta de la Worms” a ramas celebra datorita ciocnirii dintre oamenii cei mai ambițioși din istorie. In rolul judecatorului era tanarul imparat al Sfantului Imperiu Roman, Carol al V-lea, in varsta de 21 de ani, dar deja cel mai puternic monarh al mileniului, de la Carol cel Mare la Napoleon. Depunand…

- In aceasta zi s-a nascut Carol cel Mare, care avea sa devina cel mai de seama conducator european de dupa perioada romana. Nepotul marelui conducator franc Carol Martel, Carol cel Mare a devenit rege al francilor alaturi de tatal și de fratele sau, cand avea numai 12 ani. Dupa moartea celor doi, și-a…

- Unic prin longevitatea sa, istoricul infloririi cireșilor din Kyoto arata ca data medie a infloririi a fost relativ stabila timp de aproape 1.000 de ani, din 812 pana in 1800, dupa care a inceput sa scada constant, scrie Washington Post . Cireșii din Kyoto au ajuns la nivelul maxim de inflorire vinerea…

- Johann Wolfgang von Goethe a fost cel mai mare poet al Germaniei și, poate, al istoriei omenirii, iar la varsta de 83 de ani sfarșitul ii era aproape. In anul 1823 Goethe, se imbolnavise de inflamație a pericardului inimii. Dupa ce s-a insanatoșit, a devenit mai preocupat de spiritualitate decit inainte.…

- La ora 4, in acea dupa-amiaza de sambata, 12 martie 1938, Adolf Hitler, cancelar și președinte al Germaniei, a trecut cu mașina podul de peste raul Inn și a intrat in Austria, in orașul Braunau, unde se nascuse cu 49 de ani in urma. Strazile erau ințesate de mulțimile in așteptare, care ovaționau cortegiul…