- Intr-un moment in care tarile occidentale ameninta Moscova cu sanctiuni fara precedent in cazul unei interventii in Ucraina, organizatii neguvernamentale si un oficial britanic trag un semnal de alarma cu privire la fonduri rusesti provenite din coruptie care patrund pe piete financiare si imobiliare…

- Premierul britanic, Boris Johnson, doreste sa evite „varsarea de sange” in Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l indemna din nou „sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic”, a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant de la Downing Street, noteaza AFP.…

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa evite „varsarea de sânge” în Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-l îndemna din nou „sa dea înapoi si sa se angajeze diplomatic”, a declarat vineri seara o purtatoare de…

- „Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est si Vest”, a declarat luni la Moscova purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiei Interfax.„Rusia nu a dat niciodata vreun motiv de indoiala privind seriozitatea sa”.Kremlinul…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu exclude organizarea unui referendum cu privire la viitorul statut al estului Ucrainei si al Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia în 2014, relateaza Reuters.Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și când ar putea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…