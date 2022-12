Bani europeni pentru traseele cicloturistice De luni, autoritațile publice locale și centrale vor putea accesa fonduri pentru amenajarea a 3.000 km de trasee cicloturistice – a anunțat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, care a aprobat și a trimis spre publicare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Ghidul solicitantului pentru proiectele finanțate prin Investiția I.4 din Componenta 11 – Turism și cultura a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Bugetul total alocat acestei componente este de 247,5 milioane de euro pentru amenajarea a 3.000 km trasee cicloturistice, in vederea creșterii accesibilitații zonelor turistice.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

