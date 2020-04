​Bancul zilei: Vecinii și ajutatul aproapelui Vasile, vecinul lui Ion merge la acesta și-l întreaba:



- Ma, ce era cu cei doi barbați care au fost la tine mai devreme?



- Nimic, ce sa fie... - Pai am vazut ca ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului.



- Erau de la martorii lui Iehova, au venit sa îmi explice cât de important este sa îți ajuți aproapele.



- Bine, dar de ce erau asa suparați?



- Aaa, le-am zis ca daca tot este important sa îți ajuți aproapele sa ma ajute și pe mine sa fac curat la porci și sa sap în curte. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

