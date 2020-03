Bancul zilei: Premierul explică starea de urgență Ludovic Orban iese din carantina și ia pulsul populației încercând sa calmeze temerile... Un tânar da din coate și ajunge lânga șeful guvernului:



- Si cum va fi domnu' Orban cu starea de urgența? Cu ce va fi mai bine pentru români? Puteti sa ne dati doar un exemplu?



- Pai, vom bloca specula la alimente și medicamente, vom îngheța unele prețuri, iar varza va fi aproape gratuita.



- Dar mie nu imi place varza...



- Crede-ma, o sa-ti placaa... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Romania va intra in Stare de Urgența decretata de președinte, iar Parlamentul trebuie sa incuviinteze masura, in cel mult cinci zile de la luarea acesteia. In procedura sunt implicate doua personaje cheie: președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Membri cheie ai Guvernului (prin…

- Proaspat reinstalat in funcție, premierul Ludovic Orban a ținut, duminica seara, prima sa teleconferința de presa, din Vila Lac 1, unde se afla izolat, dupa ce a luat contact cu senatorul Vergil Chițac,...

- Starea de urgența confera președintelui dreptul de a cenzura presa, daca asta va dori. Jurnaliștii susțin ca ar fi o mare eroare.Europa FM a realizat sambata seara o ediție speciala, moderata de Alice Iacobescu, dupa ce ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca declara de luni starea de urgența.Prezenți…

- Distantarea sociala? Reprezinta foarte putin pentru el. Mergand impotriva recomandarilor formulate de majoritatea agentiilor de sanatate din lumea intreaga, Donald Trump a dat mana cu mai multe persoane vineri la Casa Alba, in plin anunt al masurilor contra coronavirusului, comenteaza AFP.Pentru…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, le cere cetatenilor sa se informeze doar din surse oficiale cu privire la coronavirus. "Cer cetatenilor sa ia informatii numai din surse oficiale, sa faca abstractie de diferitele categorii de informatii care sunt date pe surse, sa urmareasca toate comunicarile oficiale…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, adoptata de Guvern pe 3 februarie, a fost inregistrata vineri, la Senat, in calitate de prim for legislativ sesizat. Actul normativ respins de senatorii juristi prevede, printre altele, trei zile de vot in…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate de Guvern marti, cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura, vor fi publicate in Monitorul Oficial, precizand ca au transmise spre avizare la Consiliul Economic si Social (CES) toate proiectele de OUG. "Noi am…

- "Premierul nu are de ce sa demisioneze. Planul nostru exclude aceasta varianta", a spus Roman, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat daca o demisie a lui Ludovic Orban din functia de premier ar putea deschide calea pentru anticipate. Roman a subliniat ca alegerile anticipate reprezinta…