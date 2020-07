Bancul zilei: Mircea Lucescu la interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei pariuri1x2.ro In prima liga a Norvegiei avem derby-ul formațiilor clasate pe locurile 2-3, Kristiansund – Molde. Pariem pe cel puțin 2 goluri marcate in meci, dupa ce doar in primele 4 runde, cele doua au marcat de 11, respectiv 12 ori. Hull – Middlesbrough este o confruntare…

- Dinamo - FCSB, duel din turul semifinalelor Cupei Romaniei, va fi comentat live pe GSP de Cristian Geambașu (editorialist GSP), Dan Udrea (reporter GSP) și Remus Raureanu (reporter GSP). Mai jos veți gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza și de la final. INAINTE DE DINAMO - FCSB: LA CE…

- Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din…

- Mircea Lucescu (74 de ani), legenda a clubului Dinamo, l-a criticat pe Ionuț Negoița (46), conducatorul formației din Ștefan cel Mare, pentru rezultatele modeste inregistrate de „caini” in ultimele sezoane. „A fost inconștient. Nu și-a facut calculele. A vazut ca cei de dinaintea lui au facut mulți…

- Într-o centrala nucleara americana era un inginer chinez. Scund si slab, acesta era tinta glumelor proaste facute de colegi, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supara niciodata. Într-o seara, dupa câteva luni, colegi s-au hotarât ca este timpul sa…

- Continua polemica teribila dintre Dinamo și Steaua, legata de lupta din anii '80, iscata de interviul acordat de Mircea Lucescu in Gazeta Sporturilor saptamana trecuta. Dupa ce Victor Pițurca și Anghel Iordanescu l-au atacat dur pe Il Luce, unul dintre simbolurile lui Dinamo din a doua jumatate a anilor…

- Mircea Lucescu (74 de ani) respinge vehement ideea ca Dinamo a facut blaturi pentru a-i fabrica golgheteri pe Rodion Camataru (61 de ani) și Dorin Mateuț (54). Mircea Lucescu a rememorat fotbalul din anii '80, considerat cel mai intens deceniu din fotbalul romanesc, intr-un interviu maraton acordat…

- Gazeta Sporturilor publica maine un super-interviu cu Mircea Lucescu. Este doar primul din cele 3 episoade pe care Gazeta le-a extras din 7 ore de discuții cu cel ce care a influențat direct sau indirect toate evenimentele importante din cea mai incinsa perioada a fotbalului romanesc. ...