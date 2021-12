Bancul zilei: Interviu pentru angajare

Stiri pe aceeasi tema

- ndash; Aveti o nevroza endogena, zise medicul. Cum va petreceti timpul liber ndash; Stau acasa mai tot timpulhellip;ndash; De ce nu va gasiti o femeie sa iesiti cu ea in oras, sa va distrati Nu v ar placea ndash; Ba da, mi ar placea ndash; Si atunci de ce nu o faceti Sunteti timid ndash; Nu, dar nu…

- Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr un supermarket. In timp ce impinge caruciorul, ajunge la raionul de bere. Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken ldquo;Cumpara astazi o lada de Heineken si in loc de 40 lei platesti doar 20 lei". Entuziasmat, apuca lada s o bage in carucior. ndash; Heei…

- O babuta se adreseaza soferului in autobuz:ndash; Nu vrei, maica, niste alune Si i intinde un pumn de alune.Le mananca tipul si babuta vine iar:ndash; Vad ca ti au placut. Mai ia cateva Le mananca omul cu placere. Iar vine baba.ndash; Hai sa ti mai dau cateva, ca vad ca ti plac ndash; Mamaie, dar de…

- O tipa blonda, aflata la volanul unei masini superbe, opreste la semafor.Apare un cersetor din zona si ii cere o tigara. Blonda i o ofera imediat ca sa scape de el.Intre timp, semaforul se face verde si blonda pleaca in tromba.La urmatorul semafor, in mod ciudat, acelasi individ:ndash; Doamna, te rog,…

- ndash; Buna ziua ndash; Buna ziua, domnule politist ndash; Dumneata, tinere domn, pe gheata asta conduci cu 80 km pe ora Vrei sa ajungi la spital ndash; Da ndash; Bravo, frumos raspuns Esti smecher ndash; Nu Sunt doctor ...

- O tipa se casatoreste. Muma sa ii spune:ndash; Fata mea, atunci cand vei merge la culcare cu sotul, sa nu ti scoti toate hainele, in fiecare femeie trebuie sa fie un pic de mister.Dupa cateva saptamani de la nunta proaspatul sot isi intreaba soacra:ndash; Mama, fiica ta este nebuna ndash; De ce crezi…

