Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile in cadrul proiectului "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR si Statiunea Mamaialdquo;.Proiectul vizeaza cresterea atractivitatii si accesibilitatii deplasarilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonale, precum si adaptarea la nevoile persoanelor…

- ”Pericolul inflaționist este real, iar în aceasta perioada România importa inflatie. Preturile internationale la marfuri au crescut semnificativ însa trebuie sa spun ca facem ceea ce facem de obicei. Banca Nationala este la datorie. Suntem atenti asa cum ne stiti”, a afirmat,…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 45 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 300 milioane de lei, la o dobanda de 4,15% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 161 de luni, potrivit datelor publicate de Banca…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 mai 2021, a hotarat urmatoarele: - Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an;- Menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an și a ratei dobanzii…

- Banca Nationala a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Decizia vine in contar cererilor…

- Banca Nationala a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. "Consiliul de Administratie…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 30 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 215 milioane de lei, la o dobanda de 4,14% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 180 de luni, potrivit datelor publicate de Banca…

- Dupa înaspririle din 2020, determinate de șocul provocat de pandemia COVID-19, bancile românești au menținut relativ constante standardele de creditare în primul trimestru din acest an, atât pentru firme cât și pentru populație, arata datele unui sondaj efectuat de Banca…