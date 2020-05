Bancile din Romania au donat peste 23,5 milioane de lei, pana in prezent, in lupta impotriva pandemiei COVID-19, contributiile fiind destinate achizitiilor de echipamente si aparatura medicala pentru sprijinul sistemului sanitar local si al populatiei afectate, informeaza marti Asociatia Romana a Bancilor (ARB). Potrivit datelor centralizate de la banci, peste 220 de spitale au fost sustinute de acestea pentru achizitia de aparatura si materiale sanitare si peste 100 de ONG-uri au beneficiat de suport financiar si de alta natura in activitatile pe care le desfasoara in combaterea efectelor pandemiei.…