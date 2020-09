Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din zona euro trebuie sa continue sa cheltuiasca puternic pentru a ajuta blocul comunitar sa isi revina din recesiunea provocata de pandemie, completand politica monetara relaxanta a BCE, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde. In conditiile in care in…

- Redresarea Europei din recesiunea profunda este incompleta si inegala astfel incat nu este momentul ca guvernele sau Banca Centrala Europeana sa-si slabeasca eforturile, a avertizat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters.

- BCE imbunatateste perspectivele economice ale zonei euro in 2020, dar avertizeaza ca inflatia va ramane in teritoriu negativ Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei zonei euro in 2020, dar a avertizat ca inflatia va ramane in teritoriul negativ pana anul viitor,…

- Evoluția economiei din zona euro in acest ar putea fi mai buna decat se preconiza. Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatațit estimarile economice, dar a menținut prognoza de inflație negativa pana in 2021. BCE estimeaza o contracție economica a zonei euro de 8% pentru 2020, dupa ce prognoza o scadere…

- Economia zonei euro evolueaza in conformitate cu traiectoria anticipata in iunie de Banca Centrala Europeana (BCE), astfel incit oficialii BCE isi permit sa astepte sa apara noi date statistice, a declarat miercuri Peter Kazimir, guvernator al Bancii Nationale a Slovaciei si unul din membri consiliului…