- Valentin Eugen Baluș, zis Vali Nebunu, urmarit internațional și cautat in baza unui mandat european de arestare pentru trecere frauduloasa a frontierei acum doi ani, a fost gasit in Italia.Tribunalul Arad a emis in octombrie 2021 un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, prin care Vali Nebunu…

- La data de 31 iulie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 43 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Acesta a fost depistat intr-un local din Portofino, Genova,…

- Un barbat de 35 de ani i-a furat iubitei din Moinești mai multe bunuri și 6.000 de euro. Se pare ca este vorba despre același individ pe numele caruia exista un mandat mandat european de arestare pentru savarșirea a 66 de infracțiuni pe teritoriul Germaniei. Pe 12 iulie, Politia municipiului Moinesti…

- Femeie din Curtești, ridicata de polițiști in baza unui mandat european de arestare O femeie din Curtești a fost ridicata de polițiști in baza unui mandat european de arestare dupa ce a fost acuzata de mai multe furturi in Italia. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul…

- Duminica, 4 iunie, in timp ce efectuau activitați de patrulare pe raza de competența, polițiștii din Șomcuta Mare au procedat la legitimarea unui barbat stabilind ca are 31 de ani și este din oraș, iar pe numele acestuia figureaza un Mandat European de Arestare emis de statul Italia. Barbatul a fost…

- Mandat european de arestare pe numele unui botoșanean de 60 de ani. Polițiștii l-au reținut Marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un barbat, de 60 de ani, din municipiul Botoșani, pe numele caruia era emis, de catre autoritațile italiene, un mandat european…

- In aceasta saptamana, polițiști de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Sectia de politie rurala Berca, au desfasurat activitati de depistare a unui barbat pe numele caruia Curtea de Apel Ploiesti emisese un mandat de aducere. Tanarul in varsta…

- Medic roman, arestat in Italia. Un barbat de 59 de ani, medic roman, a fost arestat in Italia in baza unui mandat emis de autoritațile italiene, anunța Il Gazzettino. Acesta este acuzat de autoritațile italiene de o frauda de 1,6 milioane de franci elvețieni, bani folosiți, spune el, pentru a-i plati…